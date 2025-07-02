أكسيوس: إسرائيل مستعدة لمحادثات مع حماس لإتمام صفقة الرهائن

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أفاد موقع "أكسيوس" الأميركي نقلا عن مسؤول إسرائيلي، بأن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، وافق على المقترح القطري لوقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف الموقع، أن إسرائيل مستعدة لمحادثات غير مباشرة مع حماس، وذلك لإتمام صفقة تبادل الرهائن والأسرى.

وحسبما نقل "أكسيوس" عن مسؤولين إسرائيليين فإنه "إذا لم تحرز مفاوضات وقف إطلاق النار وصفقة الأسرى تقدما فإن الجيش الإسرائيلي سيصعّد عملياته في غزة".

وأشار "أكسيوس" إلى أن مسؤولا إسرائيليا صرّح لها قائلا: "سنفعل بمدينة غزة والمخيمات المركزية ما فعلناه برفح إذا لم يكن هناك أي تحرك نحو صفقة أسرى".

وحثّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب حركة حماس للموافقة على ما وصفه "بالمقترح النهائي" لوقف إطلاق النار مع إسرائيل في غزة لمدة 60 يوما، والذي سيقدمه مسؤولون وسطاء من قطر ومصر.

وفي منشور على "تروث سوشيال"، قال ترامب إن ممثليه عقدوا اجتماعا "طويلا ومثمرا" مع المسؤولين الإسرائيليين بشأن غزة.

ولم يكشف ترامب عن ممثليه، إلا أن اجتماعا كان مقررا بين المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف ووزير الخارجية ماركو روبيو ونائب الرئيس جيه دي فانس مع الوزير الإسرائيلي ديرمر.

وقال ترامب إن إسرائيل وافقت على شروط وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، مضيفا أنه "خلال هذه الفترة سنعمل مع جميع الأطراف لإنهاء الحرب"، ومشيرا إلى أن ممثلين عن قطر ومصر سيسلمون "هذا الاقتراح النهائي" إلى حماس.

وتابع الرئيس الأميركي قائلا: "آمل، من أجل مصلحة الشرق الأوسط، أن تقبل حماس بهذه الصفقة، لأن الوضع لن يتحسن، بل سيزداد سوءا".