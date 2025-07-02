ما حقيقة رصد موجات تنبئ بتسونامي في المتوسط..؟

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تداول رواد مواقع التواصل في مصر فيديو يزعم احتمالية حدوث تسونامي في البحر المتوسط، تليه انفجارات.

وزعم الفيديو الذي راج بكثافة على مواقع التواصل رصد الأجهزة وجود نشاط غير معتاد في أعماق البحر، مضيفا أنه "ينذر بحدوث كارثة بحرية محتملة في المستقبل القريب".

وزعم الفيديو كذلك أن حركة الأمواج غير مفهومة، وتردداتها غريبة، ومصدرها غير معروف، مدعيا أن الفترة المقبلة قد تشهد أحداثاً استثنائية مثل زلزال أو بركان تحت سطح البحر.

ورد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر الدكتور طه رابح، على ذلك الفيديو قائلا في تصريحات صحافية "إن هذه المزاعم غير صحيحة ولا تستند إلى أي أساس علمي"، مضيفا بالقول "لن يحدث تسونامي بسبب حركة الأمواج غير الطبيعية".

بدوره، أكد أستاذ المناخ بجامعة الزقازيق، ونائب رئيس هيئة الأرصاد المصرية الأسبق الدكتور علي قطب، في تصريح خاص لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت"، أن هذه الأقاويل مبالغ فيها، ولا بد من توفير عدد من العوامل لكي نؤكد على إمكانية حدوث تسونامي فى البحر، منها وجود تيارات بحرية شديدة تؤدي لارتفاع الأمواج، أو منخفض جوي على سطح الأرض، وهذا لم يحدث، موضحا أن بعض الدول الكبرى تقوم بتجارب وتدريبات في أعماق البحار، ويكون لها تأثير على ارتفاع الأمواج، مثل المفاعلات النووية لكن نتائجها لا تصل إلى التسونامي.

وأوضح أن البحار تتكون من 3 طبقات، وهي الطبقة السطحية، وهذه يحدث لها تغيرات نتيجة للتغير المناخي ارتفاعات وانخفاضات درجات الحرارة، والمنخفضات الجوية القادمة من أوروبا، وكل هذه العوامل تؤثر في ارتفاع الأمواج بشكل محدود، أما الطبقة الوسطى وهي التي تليها بحوالي متر ونصف إلى مترين فهذه يحدث فيها تغيير بسيط جدا، بسبب ارتفاع درجات الحرارة في البحر خلال المساء وانخفاضها أثناء النهار، أما الطبقة العميقة فلا تتأثر بأي تغيرات جوية.

من جانبه، قال الخبير في العلوم الجيولوجية الدكتور مصطفى محمود إسماعيل لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت"، إن ما يحدث في البحر المتوسط قد يكون طبيعيا نتيجة التقلبات الجوية والرياح التي تأتي لمصر، ويحدث ذلك على مدار السنة بشكل طبيعى، موضحا أنه لا توجد دراسات أو أبحاث علمية تشير لحدوث ارتفاع في درجات الحرارة داخل البحر خلال الفترة الماضية، وبالتالي فحركة البحر المتوسط خلال الأيام الماضية طبيعية وليس فيها ما ينبئ بحدوث تسونامي.

في السياق نفسه، أكد أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة الدكتور عباس شراقي، أن وقوع التسونامي في منطقة البحر المتوسط لن يحدث إلا نتيجة زلازل قوية تتجاوز قوتها 6.5 درجة على مقياس ريختر، موضحا أن النشاط الزلزالي في المتوسط هذه الأيام أقل من الطبيعي وحالة الأمواج طبيعية.

وأوضح أن حدوث تسونامي بفعل الإنسان يحتاج إلى حوالي 30 قنبلة نووية أي ما يعادل مليوني طن من المتفجرات، والتجارب النووية تحت قاع البحر يمكن أن تسبب اضطرابا في المياه لكنه لا يصل إلى حدوث تسونامي مدمر.