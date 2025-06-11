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قرار استثنائي في إسرائيل.. "حظر جوي" فوق زفاف ابن نتنياهو

11
JUNE
2025
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قررت السلطات الإسرائيلية إغلاق المجال الجوي فوق حفل زفاف أفنير نتنياهو، الابن الأصغر لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، المقرر الإثنين المقبل، حسبما أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت".
 
 
وذكرت الصحيفة الإسرائيلية نقلا عن إشعار تم إرساله للطيارين، أن المجال الجوي ضمن دائرة نصف قطرها 1.5 كيلومتر حول مزرعة رونيت وسط إسرائيل سيغلق يوم الزفاف لمدة 10 ساعات، باستثناء مروحيات الشرطة.
 
وكانت تقارير أشارت إلى أن مسؤولي الأمن قدموا طلبا لإغلاق المجال الجوي في المنطقة أثناء الحفل، بين الساعة 4 عصرا و2 صباحا، وتمت الموافقة عليه.
 
ويعد هذا القرار غير معتاد، إذ تقع مزرعة رونيت في منطقة مجاورة لمطار هرتسليا.
 
وأفادت تقارير إعلامية أن حفل الزفاف الذي كان مقررا العام الماضي، تأجل بسبب مخاوف نتنياهو من استهدافه.
 
والعام الماضي أصابت طائرة مسيّرة تابعة لحزب الله اللبناني نافذة غرفة في منزل نتنياهو الخاص في قيسارية، مما تسبب في أضرار، بينما لم يكن أحد بالمنزل في ذلك الوقت.
 
وفي أبريل، تظاهر مئات المتظاهرين المناهضين للحكومة خارج حفل خطوبة أفنير نتنياهو الذي أقيم في منزل العروس أميت يارديني، وحضرته أسرة رئيس الوزراء.
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