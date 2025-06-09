غزة.. عشرات الضحايا بقصف إسرائيلي جديد

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أفاد مراسلنا بمقتل عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين في قصف نفذته طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدف منطقة جباليا البلد شمالي قطاع غزة.

وكثّف الجيش الإسرائيلي الغارات الجوية والقصف المدفعي على بلدة جباليا شمالي قطاع غزة، وسط تحليق مكثف للطيران المسيّر في إطار عدوانه المتواصل على المدنيين بذريعة محاربة الإرهاب.

إلى ذلك أفاد مستشفى العودة بالنصيرات، وسط قطاع غزة، بوصول 31 إصابة جراء إطلاق الطيران الإسرائيلي المُسيّر "كواد كابتر" القنابل والرصاص الحي تجاه تجمعات للمواطنين قرب نقطة توزيع المساعدات بمحيط حاجز "نيتساريم" وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن قصفا مدفعيا إسرائيلي استهدف مدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة.

وذكر مصدر طبي بالمستشفى المعمداني أن مصابين وصلوا للمشفى جراء قصف إسرائيلي على حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.