غوتيريش يدعو للتحقيق بمقتل غزيين خلال توزيع مساعدات

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دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يوم الاثنين، إلى فتح تحقيق مستقل في الضربات الإسرائيلية قرب مراكز توزيع المساعدات في غزة.

وكان غوتيريش قد طالب في وقت سابق بإجراء تحقيق في تقارير بأن ضربات إسرائيلية أودت بحياة غزيين مدنيين أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات.

وكتب غوتيريش على منصة إكس: "من غير المقبول أن يضطر الفلسطينيون إلى المخاطرة بحياتهم للحصول على الغذاء"، مضيفا أن على إسرائيل التزاما بموجب القانون الإنساني الدولي بتسهيل إيصال المساعدات.

واليوم الثلاثاء، أفادت مصادر طبية في غزة بانتشال 23 قتيلا وإجلاء أكثر 200 مصاب إثر قصف وإطلاق للنار على مواطنين كانوا متوجهين لمركز المساعدات الأميركي غربي مدينة رفح.

يشار إلى أن العشرات من الفلسطينيين قتلوا أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات الغذائية في نقطة التوزيع غربي رفح، التي أقامها الجيش الإسرائيلي بالتعاون مع شركة أميركية.

وفي الآونة الأخيرة، سمحت إسرائيل لشركة أميركية بتوزيع المساعدات داخل قطاع غزة، متجاوزة وكالات الأمم المتحدة، مع استئناف تسليم المساعدات بشكل محدود بعد حصار دام قرابة 3 أشهر.