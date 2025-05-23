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من هو رئيس "الشاباك" الجديد ديفيد زيني؟

23
MAY
2025
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عيّن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الميجور جنرال ديفيد زيني في منصب الرئيس القادم لجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك)، حسبما أعلن مكتبه يوم الخميس.
 
 
وسيتولى زيني مهامه في 15 يونيو القادم خلفا لرونين بار، الرئيس المنتهية ولايته للجهاز.
 
 
من هو ديفيد زيني؟
 
- وُلد عام 1974 والتحق بالخدمة العسكرية عام 1992 في وحدة "سييرت متكال" الخاصة.
 
- يحمل درجة البكالوريوس في التربية، والماجستير في الأمن القومي والإدارة العامة.
 
- في عام 2006 عُيّن قائدا لكتيبة 51 في لواء غولاني، وبعد عامين خدم كقائد لوحدة "إيجوز" الخاصة.
 
- تولّى في عام 2011 قيادة لواء "ألكسندروي".
 
- بين عامي 2014 و2015 خدم كضابط العمليات في قيادة المنطقة الوسطى، وفي عام 2015 عُيّن أول قائد للواء "الكوماندوز".
 
- تم تعيينه في عام 2018 لقيادة فرقة "عيدان"، ولاحقا عُيّن قائدا لدورة قادة سرايا وكتائب، وفي عام 2020 أصبح قائدا للمركز الوطني لتدريب القوات البرية.
 
- قبل تعيينه كان يشغل منصب قائد قيادة التدريب والتأهيل في الجيش الإسرائيلي، بالإضافة إلى كونه قائد الفيلق التابع لهيئة الأركان العامة.
 
- خلال عملية "الجرف الصامد" في عام 2014، وبعد إصابة قائد "لواء غولاني"، تم تعيينه مؤقتا بديلا له، وقاد اللواء خلال القتال في حي الشجاعية شرق غزة.
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