مبعوث ترامب لشؤون الرهائن: باب التفاوض مع حماس مفتوح

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دافع مبعوث الولايات المتحدة لشؤون الرهائن آدم بولر عن محادثاته السابقة مع حماس، مؤكدا أن احتمالات التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة "زادت".

وفي حديثه خلال المؤتمر السنوي لصحيفة "جيروسالم بوست" الإسرائيلية في مانهاتن، قال بولر إن مهمته كمبعوث لشؤون الرهائن تتضمن "التواصل مع أشخاص ليسوا بالجيدين عموما".

وأضاف المسؤول الأميركي: "التواصل ليس ضعفا. لا يعني قبول شيء أو ترك الآخرين يفلتون من العقاب. كان هناك بعض الاهتمام وفكرنا في تسريع الأمور. في تلك الحالة تحديدا، لم ينجح الأمر، فانسحبنا".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة قد تجري المزيد من المحادثات مع حركة حماس.

وكانت مفاوضات سابقة بين بولر وحماس أثارت غضبا إسرائيليا، لا سيما أنها جرت من دون معرفة حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقال: "يقترب الوقت أكثر فأكثر من الوقت المناسب لإبرام اتفاق. إذا أرادت حماس أن تقدم عرضا مشروعا للغاية لإطلاق سراح الرهائن، فنحن دائما على استعداد للاستماع إليه".

وأكد بولر أنه لا يستطيع التعليق على الوضع الراهن للمفاوضات، لكنه أوضح: "بشكل عام نحن أقرب من أي وقت مضى، ويعود جزء من ذلك إلى التحركات التي قام بها الجيش الإسرائيلي على الأرض".

واعتبر المفاوض الأميركي أن "القوة الرئيسية التي تعيق التوصل إلى اتفاق هي حماس"، وأن شروط الاتفاق أصبحت "أكثر صرامة، لأنهم بحاجة إلى إدراك أن كلما طال انتظارهم كان هناك ثمن".

وعندما سُئل عما إذا كان متفائلا بشأن التوصل إلى اتفاق، قال بولر: "أعتقد أنه مع مرور الوقت زادت قوتنا. أعتقد أن احتمالات التوصل إلى صفقة تزيد".