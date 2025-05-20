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طرابلس.. العثور على 58 جثة مجهولة الهوية في مستشفى

20
MAY
2025
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أعلنت وزارة الداخلية الليبية العثور على ما لا يقل عن 58 جثة مجهولة الهوية داخل مشرحة مستشفى الحوادث في منطقة أبو سليم بالعاصمة طرابلس، وهي منشأة طبية كانت تحت سيطرة جماعة مسلحة قُتل قائدها الأسبوع الماضي.
 
وقالت الوزارة في بيان رسمي إن بلاغا ورد من المستشفى بشأن وجود الجثث داخل ثلاجة المشرحة. وأضافت أن السلطات باشرت التحقيق في الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية لتوثيق هوية الضحايا، حيث تم الكشف على 23 جثة حتى الآن، مع رفع العينات وتوثيق البيانات.
 
ونشرت الوزارة صورا للجثث، حيث ظهرت أرقام عليها، بينما حُجبت معالم الوجوه. وتبين أن بعض الجثث كانت في حالة تحلل متقدم، وأخرى محترقة.
 
ويأتي هذا التطور بعد أيام من مقتل عبد الغني الككلي، المعروف باسم "غنيوة"، قائد جهاز دعم الاستقرار.
 
وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة قد أصدر قرارا الثلاثاء الماضي يقضي بتفكيك الجماعات المسلحة، مما أسفر عن اندلاع أعنف اشتباكات شهدتها طرابلس منذ سنوات، وأسفرت عن مقتل ثمانية مدنيين على الأقل، وفقا للأمم المتحدة.
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