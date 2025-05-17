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طالبت الدول العربية في ختام اجتماع قمة في بغداد، المجتمع الدولي بـ"الضغط من أجل وقف إراقة الدماء" في غزة حيث أعلنت إسرائيل تكثيف هجومها، وبـ"ضمان إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة دون عوائق"، بحسب ما جاء في وكالة "الصحافة الفرنسية".

وقال قادة ومسؤولون في البيان الختامي للقمة العربية الرابعة والثلاثين: "نحث المجتمع الدولي، ولا سيّما الدول ذات التأثير، على تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية للضغط من أجل وقف إراقة الدماء وضمان إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة دون عوائق إلى جميع المناطق المحتاجة في غزة"، رافضين خطط تهجير الفلسطينيين.

ودعوا "جميع الدول لتقديم الدعم السياسي والمالي والقانوني للخطة التي اعتمدتها" الدول العربية في اجتماع طارئ في القاهرة قبل أكبر من شهرين "بشأن التعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة".