ترامب يشيد بصداقته مع محمد بن زايد ويدعوه إلى واشنطن

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أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالعلاقة التي تجمعه برئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مؤكدًا أنها علاقة "صداقة طويلة" و"شراكة مميزة".

وقال ترامب خلال لقاء بين الزعيمين في قصر الوطن بأبوظبي: "أنت محارب عظيم، رجل قوي جدًا، ذكي، وصاحب رؤية فريدة لا يمتلكها كثيرون". وأضاف: "أعلم أنك لن تتخلى عني أبدًا، وأنت تعلم طبيعة العلاقة الخاصة التي تجمعنا، وتجمع بلدينا".

وأكد ترامب أن الإدارة الأمريكية استقطبت استثمارا إماراتيا بقيمة 1.4 تريليون دولار في مجال الذكاء الاصطناعي. وقال: "أعتقد أن الشراكة في مجال الذكاء الاصطناعي مع دولة الإمارات ستكون مميزة".

وخلال اللقاء، دعا ترامب الشيخ محمد بن زايد إلى زيارة البيت الأبيض، قائلًا: "امنحني شهرًا فقط لترتيب المكتب البيضاوي، وأتطلع لاستقبالكم في البيت الأبيض وسنحتفل معًا".

من جانبه، قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الخميس، إن الدولة حريصة على تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة.

وتابع: "نحن حريصون على مواصلة تعزيز هذه الصداقة وتقويتها لمصلحة البلدين والشعبين، ووجودكم هنا اليوم يؤكد أن هذا الحرص متبادل".

واعتبر رئيس دولة الإمارات أن زيارة ترامب "أعطت دفعة قوية للشراكة الاستراتيجية بين البلدين". كما أكد "حرص دولة الإمارات على مواصلة العمل لتحقيق السلام والاستقرار في منطقتنا والعالم".

ووصل ترامب ظهر الخميس، إلى أبوظبي في "زيارة دولة" إلى دولة الإمارات. وكان الشيخ محمد بن زايد في مقدمة مستقبليه، لدى وصوله والوفد المرافق إلى مطار الرئاسة.