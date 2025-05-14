"وحش بشري" يعتدي على 40 قاصر ويهددهم!

A + A -

استفاق الجزائريون اليوم الثلاثاء على صدمة مدوية، إثر إعلان نائب في المجلس الشعبي الوطني عن قضية اعتداء مروعة ارتكبها رجل بحق 40 قاصراً في ولاية وهران (400 كم غرب العاصمة الجزائر). وكشف النائب رشيد شرشار خلال جلسة علنية أن الرجل، الذي وصفه بـ"الوحش البشري"، اعتدى جنسياً على الضحايا وهددهم لاحقاً بتصويرهم.

وأشار شرشار إلى أن هذه القضية تشكل رأي عام ويجب أن يتابعها وزير العدل الجزائري شخصياً، مطالباً بالكشف عن تفاصيل القضية من قبل وكيل الجمهورية المختص. كما أضاف أن ما تم الكشف عنه حتى الآن يشير إلى عدم وجود أي شكاوى حول الاعتداءات، مما دفع الفاعل للاستمرار في جرائمه بحق القاصرين.

في هذا السياق، دعا النائب إلى ضرورة تعديل قانون حماية الطفولة في الجزائر، مشيراً إلى أن العقوبات الحالية غير كافية لمواجهة هذه الجرائم. كما أكد على أهمية مشاركة الجميع في محاربة هذه الآفات، بما في ذلك الشعب الذي يعد الأكثر قدرة على التبليغ.

من جانبه، أكد رئيس الهيئة الوطنية لترقية وتطوير الصحة، مصطفى خياطي، أن القوانين الجزائرية تحمي الأطفال، لكنها بحاجة إلى تعزيز ثقافة التبليغ عن الجرائم. وأشار إلى أن هذه الثقافة أصبحت أكثر انتشاراً في الجزائر، خاصة بفضل وسائل التواصل الاجتماعي. كما كشف أن حملات التوعية التي نظمتها الهيئة ساهمت في زيادة التبليغ عن الجرائم المتعلقة بالقاصرين.

وفي وقت لاحق، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر الرجل المتورط في الاعتداء، وهو يعذب ضحيته ويشتمه، فيما يظهر الآخر وهو يبكي ويتوسل.