صورة.. أول رسالة من الرهينة بعد الإفراج عنه

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في أول ظهور له بعد الإفراج عنه من طرف حماس، اختار الرهينة عيدان ألكسندر توجيه رسالة شكر إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وحين كان ألكسندر على متن المروحية التي أقلته إلى المستشفى للخضوع للفحوصات الطبية الضرورية، حمل لافتة كتب عليها: "شكرا لك أيها الرئيس ترامب، هيا غولاني!"، في إشارة إلى قوات لواء غولاني التي تقاتل في قطاع غزة.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، مساء الإثنين، أن الجندي الحامل للجنسية الأميركية عيدان ألكسندر الذي كان محتجزا في قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، عاد الى إسرائيل عقب إفراج حماس عنه.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان: "الجندي المحرر عيدان ألكسندر عبر في هذه الأثناء الحدود إلى داخل إسرائيل برفقة قوة من الجيش وجهاز الأمن الداخلي (شاباك)".

وتعليقا على ذلك، ذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "هذه لحظة مؤثرة جدا، عاد عيدان ألكسندر إلى الوطن. نحن نحتضنه ونحتضن عائلته".

وأضاف: "تم تحقيق ذلك بفضل الضغط العسكري الذي مارسناه والضغط السياسي الذي مارسه الرئيس ترامب. هذا هو المزيج الفائز".

وتابع: "تحدثت اليوم مع الرئيس ترامب. قال لي: أنا ملتزم بإسرائيل. أنا ملتزم بمواصلة العمل معك بتعاون وثيق - لتحقيق جميع أهداف حربنا: إطلاق سراح جميع الأسرى، وهزيمة حماس. هذا يسير معا. الأمور مترابطة".

من جهته، ذكر ترامب: "عيدان ألكسندر، آخر رهينة أميركي على قيد الحياة، يتم إطلاق سراحه. تهانينا لوالديه الرائعين وعائلته وأصدقائه".