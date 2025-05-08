"فاجعة المطعم" في غزة.. 33 قتيلا بقصف إسرائيلي

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أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة أن عدد القتلى الفلسطينيين ارتفع إلى 33 جراء القصف الجوي الإسرائيلي على مطعم في حي الرمال بغرب مدينة غزة، الأربعاء، بينما أصيب أكثر من 80 بجروح.

وتعد هذه من أكثر الهجمات حصدا للأرواح في القطاع الفلسطيني المحاصر مذ استأنفت إسرائيل هجومها ضدّ حركة حماس في 18 مارس، بعد هدنة هشة استمرّت شهرين.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة فرانس برس إن "طواقم الدفاع المدني والمسعفين ومواطنين متطوعين نقلوا 33 قتيلا على الأقل وأكثر من 80 مصابا حوالي نصفهم من الأطفال وبعض النساء، جراء غارة إسرائيلية".

وأشار بصل إلى أنّ الغارة وقعت بعد الظهر في حي الرمال "حيث استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية بصاروخ مطعم التايلندي، ثم تلاه صاروخ آخر على بعد عشرات الأمتار... قرب مبنى مستشفى الشفاء"، موضحا أنّ "المطعم كان مكتظا بمواطنين يحصل بعضهم على وجبات طعام كمساعدات، والمنطقة مكتظة بالمارة والباعة وأصحاب البسطات الصغيرة".

وكانت حصيلة أولية أفادت بمقتل 16 شخصا على الأقل وإصابة العشرات بجروح.

وبذلك، يرتفع عدد الفلسطينيين الذين قُتلوا الأربعاء في غارات إسرائيلية إلى 59 شخصا، بينهم 48 شخصا في مدينة غزة (شمال)، وفقا للبيانات الصادرة عن الدفاع المدني.