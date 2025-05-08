نتنياهو يحدد عدد الرهائن الأحياء في غزة.. ويشكك بمصير 3

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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، إنه تم التأكد من أن 21 رهينة اختطفتهم حركة حماس من إسرائيل ونقلتهم إلى قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، ما زالوا على قيد الحياة، وفي حين مازال مصير 3 آخرين غير واضح.

وفي خطاب عبر تقنية الفيديو تم نشره على منصة إكس، أكد نتنياهو على أن إسرائيل لا تملك معلومات مؤكدة بشأن مصير الرهائن الثلاثة الآخرين.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد تسبب، الثلاثاء، بصدمة في إسرائيل بتعليقاته التي أشار فيها إلى أن 3 من الرهائن الذين اختطفهم مسلحون من حركة حماس قد لقوا حتفهم.

وأفادت عدة وسائل إعلام إسرائيلية، نقلا عن مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية، بوجود "قلق كبير بشأن حياة" الرهائن الثلاثة.

ووفقا لمصادر إسرائيلية، فإن جثث 35 مختطفا، تم التأكد رسميا من وفاتهم، ما زالت محتجزة أيضا في قطاع غزة.