هلع في مطار بن غوريون.. وسقوط صاروخ يمني في تل أبيب!

A + A -

أعلن الجيش الإسرائيلي عن رصد إطلاق صاروخ باليستي من اليمن باتجاه وسط إسرائيل، وسط تقارير تفيد بأن منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية قد أخفقت في اعتراض الصاروخ الذي أطلقته جماعة "أنصار الله" (الحوثيين).

وقد أدى إطلاق الصاروخ إلى سماع دوي انفجارات في محيط مطار بن غوريون، ما دفع السلطات الإسرائيلية إلى وقف حركة الهبوط والإقلاع في المطار، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية.



