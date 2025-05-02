مشايخ الدروز: نحن جزء لا يتجزأ من سوريا

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أكد مشيخة عقل المسلمين الموحدين الدروز في السويداء، مساء الخميس، أن الدروز "جزء لا يتجزأ من الوطن السوري الموحد".

وجاء في البيان الرسمي، رفض مشيخة عقل المسلمين الموحدين الدروز "التقسيم أو الانفصال أو الانسلاخ".

وطالبوا في البيان تعزيز دور وزارة الداخلية والضابطة العدلية من أبناء السويداء في المحافظة، وتأمين طريق دمشق السويداء من مسؤولية الدولة.

وختم البيان تأكيد المشيخة على "الحرص على وطن يضم السوريين جميعا".

وجاء البيان بعد اجتماع مشايخ الطائفة الدرزية وأعيان الجبل وقادة الفصائل في السويداء، وهو بيان متوافق عليه من جميع الأطراف.

وقتل أكثر من مئة شخص خلال يومين من الاشتباكات ذات الخلفية الطائفية في سوريا، غالبيتهم مقاتلون دروز، وفق حصيلة جديدة أوردها المرصد السوري لحقوق الإنسان الخميس.

وأحصى المرصد مقتل 30 عنصرا من قوات الأمن ومقاتلين تابعين لوزارة الدفاع السورية، في مقابل 21 مسلحا درزيا و10 مدنيين، من بينهم رئيس بلدية صحنايا السابق وابنه.