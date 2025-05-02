نتنياهو والجيش الإسرائيلي.. خلاف بشأن "هدف حرب غزة الأساسي"

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كشف بيان للجيش الإسرائيلي عن "خلاف في الأولويات" مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بشأن أهداف حرب غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، الجمعة، إن هدفه الأهم من الحرب هو إعادة 59 رهينة لا يزالوا محتجزين في قطاع غزة.

وأضاف الجيش: "المهمة الأسمى التي يتعامل معها الجيش هي واجبنا الأخلاقي بإعادة الرهائن. المهمة الثانية هي هزيمة حماس. نحن نعمل على تحقيق كلا الهدفين، مع وضع إعادة الرهائن على رأس قائمة أولوياتنا".

والبيان يعكس موقفا مغايرا لنتنياهو، الذي صرح الخميس أن "الانتصار على حماس، وليس إعادة الرهائن، هو الهدف الأسمى للحرب في غزة".

وقال نتنياهو: "نريد أن نعيد الأحياء والقتلى على حد سواء. هذه مهمة بالغة الأهمية، لكن في الحرب هناك هدف أسمى وهو الانتصار على أعدائنا، وسنحققه".

وطالما اتهم أقارب الرهائن نتنياهو بتعريض حياة ذويهم للخطر، بقرار استئناف الهجوم العسكري على قطاع غزة.

ويعتقد أن هناك 59 رهينة إسرائيلي لا يزالوا محتجزين داخل قطاع غزة، من بينهم 24 فقط على قيد الحياة، وفق تقديرات إسرائيلية.

وحتى الآن فشلت جهود الوساطة في وضع حد للحرب الدامية على غزة، التي أدت حتى الآن إلى مقتل أكثر من 52 ألف فلسطيني وفق سلطات الصحة في القطاع.