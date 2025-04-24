فيديو.. متظاهرون مؤيدون لفلسطين يرشقون بن غفير بعبوات مياه

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أقدم محتجون مناهضون لإسرائيل على إلقاء أجسام، يُعتقد أنها عبوات مياه، تجاه وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير خلال زيارته إلى جامعة ييل في الولايات المتحدة، بحسب ما أظهره مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب بيان صادر عن مكتب الوزير بن غفير، نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، لم يُصب أحد بأذى جرّاء الحادث.

وأظهر الفيديو بن غفير وهو يلوّح بإشارة النصر تجاه المتظاهرين الذين حمل كثيرون منهم أعلام فلسطين، بينما كان أحد مساعديه يرفع علم إسرائيل، قبل أن يغادر الوفد المكان ويعود إلى داخل المبنى.

وكان بن غفير، قد استقبل بهتافات غاضبة وصيحات استهجان لدى وصوله إلى مطار "فورت لودرديل" في ولاية فلوريدا، الإثنين، في إطار أول زيارة رسمية له إلى الولايات المتحدة منذ توليه منصبه.

وواجه بن غفير، المعروف بمواقفه اليمينية المتطرفة، احتجاجات نظمها أعضاء من مجموعة "UnXeptable"، التي تضم إسرائيليين مغتربين يقيمون في الولايات المتحدة.

ورفع المحتجون شعارات تندد بتجاهل الوزير لقضية الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، مرددين هتافات باللغة العبرية تطالب بمحاسبته.