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إسرائيل.. استئناف عمليات البحث عن مفقود بعد "هجوم القرش"

23
APRIL
2025
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استؤنفت الثلاثاء عمليات البحث عن رجل تعرض لهجوم سمكة قرش، قبالة ساحل مدينة الخضيرة غربي إسرائيل، بعد توقفها طوال الليل.
 
وحسب تعليمات الشرطة الإسرائيلية، لا يزال شاطئ الخضيرة مغلقا أمام راغبي السباحة.
 
ويشكك رجال الإنقاذ في إمكانية العثور على الرجل حيا، بعد أن شهد رواد الشاطئ الهجوم وطلبوا المساعدة.
 
فقد سباح بعد أن هاجمته سمكة قرش قبالة سواحل الخضيرة غربي إسرائيل، الإثنين، حسبما أفادت الشرطة والمسعفون.
 
وبدأت السلطات الإثنين عمليات البحث على شاطئ الخضيرة التي تطل على البحر المتوسط، وفقا لخدمات الطوارئ التابعة لنجمة داوود الحمراء.
 
وأفادت القناة 12 الإسرائيلية أن سمكة القرش هاجمت أيضا غواص إنقاذ كان يبحث عن السباح المفقود.
 
وتقول إدارة السواحل في بلدية الخضيرة إنها تجري عمليات بحث باستخدام الآليات المائية لتحديد مكان السباح، وستواصل تحديث المعلومات بأحدث التطورات.
 
وأظهرت لقطات نشرت على منصات التواصل الاجتماعي لحظة هجوم القرش الذي يبدو أنه حول المياه إلى اللون الأحمر، ولاحقا كشفت لقطات أخرى عن طائرات هليكوبتر تمسح المياه بحثا عن السباح.
 
وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، وقع الحادث في منطقة من الشاطئ كانت السباحة فيها محظورة.
 
ومن غير المعروف أن أسماك القرش الداكنة والرملية، التي تتردد على المنطقة خلال الفترة من نوفمبر إلى مايو، تهاجم البشر.
 
وخلال الأيام القليلة الماضية، أدى نفوق الأسماك في المنطقة إلى جذب أسماك القرش إلى شواطئ إسرائيل، كما قال باحثون إن ارتفاع درجة حرارة البحار نتيجة التغير المناخي يدفع القروش نحو الشاطئ.
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