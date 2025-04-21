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الأسرع نموًا عالميًا.. ثروة تاجر عربي تقفز 3 مرات في 4 أشهر!

21
APRIL
2025
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بدأ حياته كتاجر في محلات والده، وبرغم ثورته على العمل مع والده إلا أن عقلية التاجر ظلت ملاصقة لقراراته حتى أصبح من بين أغنى 170 شخصاً حول العالم، وفقاً لقائمة "بلومبرغ للمليارديرات".

لم يكن هناك شيء لافت غير مسار ثروته خلال عام 2025، خاصةً وأن شركته أصبحت مغلقة منذ عام 2022 بعد شطبها من البورصة، إلا أن عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، والذي تجمعه به صداقة منذ عام 2013، دفعه تحت الأضواء مجدداً. إذ تعهد باستثمار 20 مليار دولار في الولايات المتحدة في قطاع مراكز البيانات.

على مؤشر "بلومبرغ للمليارديرات"، جاء حسين سجواني المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "داماك" في المرتبة 167، إلا أن ثروته نمت بصورة لافتة منذ بداية العام الجاري، كأسرع نمو للثروة كنسبة مئوية في القائمة التي تجمع 500 ملياردير من حول العالم حيث نمت بنسبة 297% أي بنحو 3 مرات ما كانت عليه في نهاية العام الماضي. بعد أن أضاف أكثر بقليل من 9 مليارات دولار إلى ثروته.

قصة 20 مليون درهم منسية تُنقذ ملياردير إماراتي من أزمة مالية!

ولدى "داماك" والتي قد لا تخطئها العين في دبي العديد من المشروعات العقارية والأبراج التي يعتليها شعار الشركة وتضيء سماء المدينة ليلاً، إلا أن رؤية "سجواني" أضافت بعدا آخر للعقار منذ العام 2020، بعدما بدأ في التوسع في مراكز البيانات، إذ لدى شركته العديد منها في مدن آسيا وأوروبا والولايات المتحدة، فضلاً عن الإمارات، ومركزين في السعودية، بينما تسعى "داماك" إلى إضافة مركزين آخرين للبيانات.

الزيادة الكبيرة في تقييم شركة "داماك" والتي تمثل نحو 12.1 مليار دولار من إجمالي قيمة ثروة "سجواني" البالغة 13.1 مليار دولار، مدفوعاً بتقييم مؤشر "بلومبرغ للمليارديرات" على تقرير صادر لوكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني والمؤسس في فبراير 2024، والذي استند إلى مكررات التقييم لشركات مكافآت في قطاع العقارات في "دبي" شملت: دار الأركان للتطوير العقاري، وشركة المراكز العربية، والدار العقارية، وإعمار العقارية، وديار للتطوير.

 

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