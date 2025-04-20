سموتريتش: احتلال غزة بالكامل هو السبيل الوحيد لإعادة المحتجزين

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نقلت صحيفة «هآرتس» عن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قوله، السبت، إن احتلال قطاع غزة بالكامل هو السبيل الوحيد لإعادة المحتجزين وضمان أمن إسرائيل.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق من اليوم، إنه يعتقد أن المحتجزين يمكن إطلاق سراحهم «دون الاستسلام لمطالب (حركة) حماس»، مشيراً إلى أن «حماس» رفضت الاقتراح الإسرائيلي للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

كانت حركة «حماس» قد أكدت اليوم مجدداً استعدادها للتوصل إلى اتفاق شامل لتبادل الأسرى مقابل وقف الحرب والانسحاب الإسرائيلي من غزة وبدء إعادة الإعمار.