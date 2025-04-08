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نتنياهو: نعمل على اتفاق جديد للإفراج عن الأسرى في غزة

8
APRIL
2025
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أثناء اجتماع مع الرئيس الأميركي الاثنين إن بلاده تعمل على التوصل إلى "اتفاق" جديد بشأن إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة.
 
وصرّح عقب استقباله في البيت الأبيض من قبل دونالد ترامب "نحن نعمل حاليا على اتفاق آخر نأمل أن ينجح، ونحن ملتزمون بتحرير جميع الرهائن".
 
من جهته، قال الرئيس الأميركي "نبذل كل ما في وسعنا لتحرير الرهائن. نبحث في وقف إطلاق نار آخر، وسنرى ما سيحدث".
 
ويرى نتنياهو وحكومته، أن زيادة الضغط العسكري هو السبيل الوحيد لإجبار حماس على إعادة المحتجزين، الأحياء و الأموات، الذين ما زالوا محتجزين في قطاع غزة.
 
وبعد شهرين من التهدئة بين حماس وإسرائيل، استأنف الجيش الإسرائيلي هجومه العسكري في قطاع غزة في 18 آذار/مارس.
 
وقد أتاحت الهدنة الأخيرة عودة 33 رهينة إسرائيليا، ثمانية منهم قتلى، مقابل إطلاق سراح نحو 1800 فلسطيني من السجون الإسرائيلية.
 
ومن بين 251 رهينة تم احتجازهم خلال هجوم حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، لا يزال 58 محتجزين في القطاع الفلسطيني، 34 لقوا حتفهم وفق تقديرات الجيش الإسرائيلي.
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