هجوم شامل على إيران قريباً!؟

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كشفت القناة 14 الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، في تقرير لها بأن إيران ستتعرض لهجوم واسع النطاق قريباً.

وأوضحت القناة أن الهجوم المرتقب قد يكون من الولايات المتحدة أو من إسرائيل أو بشكلٍ مشترك بين الطرفين, مشيرة إلى أن الضربة ستكون "لم يسبق لها مثيل منذ الحرب العالمية الثانية".

وأكدت القناة أن الهجوم سيكون موجهًا بشكل رئيسي إلى المنشآت النووية الإيرانية، في خطوة تهدف إلى تقويض المشروع النووي الإيراني بشكل قاطع.

كما أشارت إلى أن الهجوم سيحدث إذا لم يشهد الملف النووي الإيراني تطوراً خاصًا في الفترة القادمة، مما قد يعجل بالقرار العسكري.