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الجزائر.. دخل العامل ليطعمها فانقضت الأسود الـ3 عليه وافترسته

1
APRIL
2025
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افترست ثلاثة أسود مربيا في حديقة الحيوانات في الجزائر، رغم كونه عاملا متمرسا، ما صدم الجزائريين.
 
وقعت الحادثة في المنصورة، بولاية تلمسان (534 كيلومترا غرب العاصمة الجزائر)، في حديقة الحيوانات، حيث دخل العامل إلى القفص الخاص بالأسود، لتقديم الأكل لها، لكن في لحظات هاجمت الأسود العامل وافترسته كاملا.
 
وتعاني حديقة الحيوانات تلك، من مشاكل منها أنها مغلقة بقرار ولائي منذ ثلاث سنوات، بسبب ضيق المكان المخصص للحيوانات على مستواها، ومع ذلك يواصل العمال على مستواها بتربية الحيوانات الموجودة والحفاظ عليها، ومنها تلك المفترسة.
 
وأثارت الحادثة الأليمة التي وقعت عشية عيد الفطر، حزنا لدى الجزائريين، حيث دعا كثيرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى ضرورة إعادة تهيئة حدائق الحيوانات.
 
من جهته قال مروض الحيوانات إسلام سيباوي، بأن "الأسود ليست حيوانات أليفة، رغم كونها قابلة للترويض، فهي مفترسة وخطرها يبقى قائما في أي لحظة حتى ضد مربيها أو من يؤكلها".
 
وأضاف المتحدث لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت"، قائلا: " .. الأسد هو ملك الغابة، ويحتاج إلى ترويض منذ الصغر، أي منذ أن يكون شبلا، لكن من الصعب ترويض أسد وهو كبير".
 
وأضاف أنه "في كل الأحوال فالأسود دائما ما تكون لها تصرفات عدوانية، خاصة في حال أحست خطرا أو أي تهديد، ولهذا فإن المربين عادة ما يحتاطون لتلك الأسود، ويدعون مسافة للأمان".
 
وهذه ليست المرة الأولى، بحسب سيباوي، التي "تهاجم فيها الأسود المروضة أصحابها، ولن تكون الأخيرة، فخطر الأسد يبقى قائما حتى بعد عقود من تربيته".
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