إسرائيل تطلب من مصر هذا الأمر

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كشف مسؤول أمني إسرائيلي، بحسب ما ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، تقديم تل أبيب طلباً إلى القاهرة يتعلق بالجيش المصري، موضحاً أن إسرائيل "طلبت من مصر وأميركا تفكيك البنية التحتية العسكرية للجيش المصري في سيناء".

وأكد أن تلك المسألة "تحظى بأولوية قصوى على طاولة وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس"، مشددا على أن تل أبيب "لن تقبل بهذا الوضع"، في إشارة إلى الوجود العسكري المصري المتزايد في سيناء.

وأوضح "أن المشكلة لا تقتصر على دخول قوات عسكرية مصرية إلى سيناء، بما يتجاوز الحصص المتفق عليها وفق الملحق العسكري لاتفاقية كامب ديفيد، وإنما تكمن في تعزيز البنية العسكرية المصرية بشكل مستمر، وهو ما تعتبره إسرائيل خطوة غير قابلة للتراجع بسهولة".