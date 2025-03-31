فاجعة مؤلمة: ذهب لاستلام جثمان شقيقه فلقي مصرعه بحادث ودفنا معاً

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سادت حالة من الحزن الممزوجة بالصدمة بين أهالي القرية الذين سارعوا لاستلام جثماني الشقيقين الشابين وتشييعهما بجنازة واحدة.

فاجعة مؤلمة شهدتها قرية مصرية، الأحد، حيث لقي شاب مصرعه بحادث سير خلال ذهابه لاستلام جثمان شقيقه المتوفى، فشيعت جنازتهما معا ودفنا في قبر واحد.

وبدأت تفاصيل الواقعة بعد أن تلقى الشاب حمادة محمد الضبع المقيم في قرية أبنود، التابعة لمدينة قنا بمحافظة قنا، اتصالا بوفاة شقيقه الأكبر يوسف الذي كان يعاني من الفشل الكلوي ويعالج في أحد المراكز الطبية الخاصة، وعلى الفور ذهب برفقة اثنين من أصدقائه لاستلام جثمان شقيقه تمهيدا لدفنه.

وخلال استقلال الشقيق الأصغر لسيارة كانت تقله وأصدقاءه للتوجه نحو المركز الطبي، انقلبت بهم السيارة في ترعة الكلابية بالقرية، ما أدى لمصرعه على الفور وإصابة أصدقائه.

وتلقت السلطات بلاغا بالواقعة، وعلى الفور دفعت بقوات الإنقاذ وسيارات الإسعاف، حيث تم انتشال جثمان الشقيق الأصغر ونقل المصابين للمستشفى.

وسادت حالة من الحزن الممزوجة بالصدمة بين أهالي القرية الذين سارعوا لاستلام جثماني الشقيقين الشابين وتشييعهما بجنازة واحدة ودفنهما في قبر واحد معا.