إسرائيل.. إحباط محاولة لتهريب الأسلحة من مصر بواسطة مسيّرة

A + A -

أعلنت الشرطة الإسرائيلية عن إحباط محاولة لتهريب الأسلحة عبر الحدود مع مصر باستخدام طائرة مسيّرة.

وجاء في بيان صادر عن الشرطة: "تمكّنت قوات الشرطة بالتعاون مع جيش الدفاع الإسرائيلي من إفشال محاولة تهريب أسلحة عبر الحدود المصرية بواسطة طائرة مسيّرة، حيث تمّ ضبط 9 قطع سلاح إضافة إلى الطائرة".

وأضاف البيان: "تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لمواجهة عمليات التهريب وتعزيز الأمن على حدود دولة إسرائيل، وهي في حالة تأهّب دائم لمثل هذه التهديدات".

يُذكر أنه في منتصف مارس الجاري، قتل الجيش الإسرائيلي أربعة أشخاص بينهم مهربين وعمال مهاجرون أثناء محاولتهم عبور الحدود المصرية إلى إسرائيل، في حادثتين منفصلتين.

وادّعى الجيش الإسرائيلي آنذاك أنه عثر على أجهزة اتصال لاسلكية ومعدات تُستخدم في عمليات التهريب داخل مركبات المشتبه بهم، مشيرا إلى تصاعد وتيرة عمليات تهريب الأسلحة والمخدرات عبر الحدود المصرية خلال الفترة الأخيرة، على حد وصفه.

من جهة أخرى، كشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن عمليات التهريب إلى قطاع غزة تتم على مرحلتين: الأولى من مصر إلى إسرائيل، والثانية من داخل إسرائيل إلى القطاع، مع استخدام طائرات مسيّرة لنقل الشحنات في بعض الأحيان.