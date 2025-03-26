الجزائر تتسلم أولى مقاتلات سو-35 وتنتظر سو-57

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تلعب القوة الجوية دورا حاسما في موازين القوى العسكرية، حيث تسعى الدول إلى تحديث أساطيلها الجوية لتعزيز قدراتها الدفاعية والهجومية.

وفي ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة، أصبح امتلاك مقاتلات متطورة ضرورة استراتيجية لمواكبة التحديات الأمنية والحفاظ على التفوق الجوي في أي صراع محتمل.

وقال المحلل بيتر سوشيو، وهو كاتب مقيم في ولاية ميشيغان، في تقرير نشرته مجلة ناشونال إنتريست الأميركية إن الجزائر تُعد من الناحية الفنية أول مشترٍ أجنبي لطائرة سوخوي "سو – 57" روسية الصنع، لكنها لا تزال تعتمد على سابقتها في الوقت الحالي.

وأضاف سوشيو الذي ساهم في أكثر من 40 مجلة وصحيفة وموقع إلكتروني، حيث نُشرت له أكثر من 3200 مقالة خلال مسيرته الصحفية التي تمتد لعشرين عاما ويكتب بانتظام عن المعدات العسكرية وتاريخ الأسلحة النارية والأمن السيبراني والسياسة والشؤون الدولية، إنه في غضون ذلك، استلمت الجزائر هذا الشهر أول مقاتلة من أصل 20 مقاتلة من طراز سوخوي "سو-35" من المقرر استلامها.

ووصلت الطائرة إلى قاعدة أم البواقي الجوية في ولاية أم البواقي في 13 مارس، لتصبح الجزائر ثالث مشغل أجنبي لمقاتلات "سو – 35" الروسية بعد الصين وإيران.

وأشار تقرير "آرمي ريكوغنيشن" إلى أن "المحللين يرون أن قرار الجزائر بقبول مقاتلات سو - 35 مرتبط بتأخير جدول إنتاج سو - 57، ما دفعها إلى تبني حل مؤقت".

وقد يكون هذا القرار أيضا أكثر "جدوى من الناحية الاقتصادية" بالنسبة للجزائر، حيث أتاح لها الحصول على مقاتلات حديثة الآن بدلا من الانتظار لسنوات حتى تستلم سو – 57.

وتحمل المقاتلة سو – 35 تسمية "فلانكر-إي" وفق تصنيف حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لكنها ليست طائرة من الجيل الخامس. ومع ذلك، قد تكون خيارا انتقاليا مناسبا للجزائر، التي تعتمد منذ فترة طويلة على الطائرات العسكرية السوفيتية/الروسية.

وتشمل الطائرات الحربية الروسية التي تمتلكها الجزائر خلال الحرب الباردة وما بعدها مزيجا من مقاتلات ميغ 29 وسوخوي سو-30 إم كي أي، وحتى قاذفات تكتيكية قديمة من طراز سوخوي سو-24.

وتُصنف "سو - 35" ضمن مقاتلات "الجيل 4++"، حيث تم تطويرها في الأصل كنموذج تصديري للمقاتلة "سو-27". وقد وُصفت بأنها منافس قوي للطائرات الأميركية الحديثة، مثل "إف-15 إيغل"، و"إف/إيه-18 سوبر هورنت"، وربما حتى "إف-35 لايتنينغ 2".

وروّجت موسكو لهذه المقاتلة باعتبارها واحدة من أكثر أنظمة الطائرات تطورا ضمن الجيل الرابع، حيث تجمع بين العديد من عناصر الجيل الخامس.

ووفقا للكرملين، فقد تم تصميم هذه الطائرة متعددة المهام ذات المقعد الواحد بقدرات فائقة على المناورة، لمواجهة التهديدات الجوية والبرية والتصدي للقوات البحرية المعادية.

ومن المرجح أن تؤدي دورا مؤقتا بالنسبة للجزائر، بينما تنتظر الحصول على المقاتلة "سو-57".