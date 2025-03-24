اللجنة الدولية للصليب الاحمر: تضرر مكتبنا في غزة ويجب حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني

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اعلنت اللجنة "الدولية للصليب الاحمر" في بيان، عن "أضرار لحقت بمكتب اللّجنة في رفح اليوم إثر إصابته بقذيفة متفجرة، وذلك على الرغم من تمييزه بوضوح ومعرفة جميع الأطراف بمكانه. ولحسن الحظ، لم يُصب أي من العاملين بالمكتب بأذى من جرّاء الحادثة، بيد أن ذلك من شأنه أن يؤثر تأثيرًا مباشرًا على قدرة اللجنة الدولية على العمل. وتستنكر اللجنة الدولية بشدة الهجوم الذي وقع على مكتبها.

وخلَّف تصعيد الأعمال العدائية في غزة على مدى الأسبوع الماضي آثارًا إنسانية وخيمة، إذ أسفر عن مقتل مئات المدنيين، ومنهم من لا يزال مدفونًا تحت الأنقاض، هذا بخلاف من يُتركون في مواجهة مصيرهم لأن لا أحد يستطيع إنقاذهم. ومع صدور أوامر إخلاء جديدة واحتدام الأعمال العدائية لا يجد الناس بدًا من الفرار دون أدنى معرفة بالمناطق الآمنة، في الوقت الذي لا يجد كثيرون مكانًا يلجأون إليه. كما اضطر الكثيرون إلى الفرار تاركين خلفهم خيامهم ومتعلقاتهم. وفضلًا عن ذلك، يشهد القطاع تضاؤلًا خطيرًا في إمدادات الغذاء والمياه الآمنة. ومن جانب آخر، تعمل المرافق الطبية – ومنها مستشفى الصليب الأحمر الميداني في رفح – جاهدة للاستجابة لحوادث الإصابات الجماعية التي تتدفق عليها حاليًا".

واشارت الى انه "مع استئناف الأعمال العدائية وتجدد العنف يتبدد الأمل على جميع الجوانب، وبالأمس، فُقد الاتصال بطاقم إسعاف تابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ولا يزال مكانه مجهولًا. وقُتل وأُصيب عاملون في المجال الإنساني في غزة الأسبوع الماضي".

وختمت: "يوفر القانون الدولي الإنساني حماية خاصة للأفراد العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية والطواقم الطبية والمرافق الطبية والأعيان المستخدمة في عمليات الإغاثة الإنسانية، فلا بد من احترامهم وحمايتهم في جميع الظروف لضمان استمرار أعمال الرعاية، ولا يجوز مطلقًا استهدافهم بهجمات، ويجب أن تبذل الأطراف كل ما بوسعها من أجل ضمان سلامتهم عبر توجيه تعليمات واضحة وصارمة في هذا الشأن لحاملي الأسلحة".