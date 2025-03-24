"اتجه للتمثيل أو السيرك!".. باحث مصري يهاجم أفيخاي أدرعي بعد حديثه عن القرآن

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أكد وكيل وزارة الأوقاف الأسبق والباحث الإسلامي المصري الشيخ سعد الفقي، أن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي يحاول استغلال الدين الإسلامي في منشوراته.

وأوضح الباحث الإسلامي المصري في تصريحات لـRT أن أفيخاي يستخدم الدين، معتبرا ذلك تشويها للدين الذي يحرم قتل الأبرياء، مشيرا إلى أن إسرائيل قتلت آلاف الفلسطينيين، من بينهم أطفال ونساء وشيوخ.

وانتقد الفقي منشورا لأدرعي دعا فيه مستخدمي لغة القرآن إلى التوقف عن استخدام الألفاظ البذيئة، متسائلا عما إذا كانوا يخافون عقاب الله. واعتبر الفقي أن الإرهاب الحقيقي هو ما تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين، وأن أفعالها تتجاوز حتى قوانين الغاب.

وطالب الفقي أدرعي بالتوقف عن نشر الأكاذيب، مؤكدا أن الحساب قادم. واقترح عليه تغيير وظيفته، ربما إلى التمثيل أو العمل في السيرك.

وتحدى الفقي أدرعي أن يكف عن تضليل الحقائق وتزييفها. وأكد أن جميع الأديان بريئة من جرائم إسرائيل، التي تتهم باغتصاب الأرض وتدمير الحرث والنسل وانتهاك المقدسات.

وفي منشور على حسابه الشخصي، انتقد أفيخاي أدرعي استخدام البعض للغة القرآن في الشتائم والألفاظ البذيئة، متسائلا عما إذا كانوا يخافون عقاب الآخرة.

كما اتهم أدرعي بعض الأشخاص بدعم الإرهاب والتحريض عليه، مشككا في إيمانهم الحقيقي. وأكد أدرعي أن الإسلام بريء من أفعال من وصفهم بـ "دواعش حماس".