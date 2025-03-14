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لاستقبال فلسطينيين.. أميركا وإسرائيل تواصلتا مع دول إفريقية

14
MARCH
2025
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ذكرت وكالة أسوشييتد برس للأنباء، الجمعة، نقلا عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين أن الولايات المتحدة وإسرائيل تواصلتا مع مسؤولين في 3 دول بشرق إفريقيا لمناقشة استخدام أراضيها لإعادة توطين الفلسطينيين من قطاع غزة.
 
وكشف تقرير لوكالة أسوشيتد برس أن الولايات المتحدة وإسرائيل تواصلتا مع مسؤولين في السودان والصومال وإقليم أرض الصومال غير المعترف به دوليًا لمناقشة استخدام أراضيها كوجهات محتملة لإعادة توطين الفلسطينيين الذين شُرّدوا من قطاع غزة، بموجب الخطة المقترحة لما بعد الحرب التي وضعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وفقًا لمسؤولين أميركيين وإسرائيليين.
 
وأضافت الوكالة أن مسؤولين في السودان أكدوا رفضهم لهذه المقترحات، بينما قال مسؤولون من الصومال وأرض الصومال إنهم على غير علم بأي اتصالات بشأن ذلك.
 
ووافق الزعماء العرب في وقت سابق من هذا الشهر على خطة مصرية لإعادة إعمار غزة بقيمة 53 مليار دولار قد تؤدي إلى تفادي تهجير الفلسطينيين من القطاع على خلاف رؤية الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتحويل قطاع غزة إلى "ريفييرا الشرق الأوسط".
 
وأسفر الهجوم العسكري الإسرائيلي على القطاع خلال الأشهر السبعة عشر الماضية عن مقتل عشرات الآلاف.
 
واقترح ترامب سيطرة أميركية على قطاع غزة من أجل إعادة إعماره بعد أن اقترح في وقت سابق إعادة توطين الفلسطينيين بشكل دائم خارجه.
 
وفاقمت خطة ترامب المخاوف الراسخة بالفعل لدى الفلسطينيين من تهجيرهم بشكل دائم من ديارهم، كما قوبلت برفض دولي واسع النطاق.
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