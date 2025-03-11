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ولي العهد السعودي يستقبل زيلينسكي: أوكرانيا ستقترح وقف إطلاق نار محدود

11
MARCH
2025
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استقبل ولي العهد السّعودي محمد بن سلمان مساء الاثنين الرّئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في الدّيوان الملكي بقصر السّلام في جدّة، وعقد الجانبان جلسةَ مباحثاتٍ رسميّة عشية اجتماعات تستضيفها جدة اليوم الثلاثاء بشأن السلام في أوكرانيا وتسوية الخلافات الأخيرة بين واشنطن وكييف. وذكرت "وكالة الأنباء السّعوديّة- واس" أنّ ولي العهد اكد حِرصَ السّعوديّة ودعمَها للمساعي والجهود الدّوليّة كافّة الرّامية لحلّ الأزمة الاوكرانية والوصول إلى السّلام".

 وأشارت "واس" إلى أنّ "الرّئيس الأوكراني عبّر عن الشّكر والتّقدير للجهود الّتي تبذلها السّعوديّة، منوّهًا بدورها المحوري في منطقة الشّرق الأوسط والعالم".من جهته قال زيلينسكي إنه ناقش مع ولي العهد السعودي الخطوات والشروط التي يمكن أن تؤدي إلى إنهاء الحرب وضمان سلام دائم وموثوق ومن المتوقع أن تركز المحادثات بين أوكرانيا والولايات المتحدة على اتفاقية المعادن بين البلدين وسبل إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.
ونقلت وسائل إعلام عن مسؤولين أن أوكرانيا ستقترح وقف إطلاق نار محدود خلال المحادثات مع الولايات المتحدة في السعودية.
 
فيما اكد الرئيس الاوكراني إنه لن يشارك في المحادثات، وإن الوفد الأوكراني سيضم مدير مكتبه ووزيري الخارجية والدفاع ومسؤولا عسكريا كبيراً وهذه المحادثات ستكون أولَ اجتماع رسمي منذ اللقاء الصاخب في البيت الأبيض بين زيلينسكي والرئيس الأميركي دونالد ترامب.
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