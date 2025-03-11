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السعودية تدين قطع الكهرباء عن غزة وتدعو لمحاسبة إسرائيل

11
MARCH
2025
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دانت السعودية الثلاثاء، بأشد العبارات، ممارسة السلطات الإسرائيلية أساليب العقاب الجماعي على الفلسطينيين في قطاع غزة، وذلك بقطع الكهرباء عن القطاع.
 
وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان على منصة "إكس"، إن "المملكة تدين بأشد العبارات ممارسة سلطات الاحتلال الإسرائيلية أساليب العقاب الجماعي على الفلسطينيين في غزة، وذلك بقطع الكهرباء عن القطاع، وتجدد رفضها القاطع للانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني".
 
 
وشددت الخارجية السعودية على مطالبتها للمجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة لعودة الكهرباء وتدفق المساعدات إلى قطاع غزة بشكل فوري دون شرط أو قيد.
 
كما جددت دعوتها لتفعيل آليات المحاسبة الدولية على هذه الانتهاكات الخطيرة، وفق ما جاء في البيان.
 
وكانت الحكومة الإسرائيلية أعلنت بوقت سابق وقف بيع الكهرباء لقطاع غزة، ما سيؤدي إلى توقف فوري لتدفق التيار الكهربائي إلى القطاع الفلسطيني المحاصر.
 
ونقلت القناة الإسرائيلية 12 عن مسؤولين إسرائيليين، قولهم، إن الخطوة المقبلة هي قطع الماء عن غزة.
 
ووصفت حركة حماس هذه الخطوة بأنها "محاولة يائسة للضغط على الشعب عبر سياسة الابتزاز الرخيص والمرفوض".
 
وقالت الحركة في بيان إن "قطع الكهرباء، وإغلاق المعابر، ووقف المساعدات والإغاثة والوقود، وتجويع شعبنا، يعد عقابا جماعيا وجريمة حرب مكتملة الأركان".
 
بدورها، أدانت الخارجية الفلسطينية إقدام وزارة الطاقة الإسرائيلية على قطع الكهرباء عن غزة، واعتبرته تعميقا لحرب الإبادة والتهجير والكارثة الإنسانية في القطاع على كافة مستويات الحياة.
روسيا اليوم
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