ما جديد الأحداث في سوريا؟

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أفاد مراسل "الميادين" في سوريا عن مصادر أهلية أنّ "الأوضاع بدأت تهدأ في منطقة الساحل السوري مع بدء جولة بعثة الأمم المتحدة انطلاقاً من مدينة جبلة."

وأضاف عن المصادر الأهلية أنّ "حالة من الهدوء الحذر تسيطر على عدد من مناطق ريف اللاذقية خاصة مع سحب المقاتلين الأجانب منها."

وأكمل: "الكثير من الأهالي لا يزالون هائمين في البراري والأحراش ولا يجرؤون على العودة إلى منازلهم بعد التجاوزات التي حصلت."

وأفادت في وقت لاحق، وكالة "سانا" السورية عن المتحدث باسم وزارة الدفاع حسن عبد الغني: "نعلن انتهاء العملية العسكرية التي انطلقت في وقت سابق في مناطق بالساحل."