الخارجية الأردنية: المملكة تستضيف الأحد اجتماعا لدول الجوار السوري

A + A -

يستضيف الأردن يوم الأحد 9 مارس 2025 اجتماعا لدول الجوار السوري لبحث آليات عملاتية للتعاون في محاربة الإرهاب وتهريب المخدرات والسلاح ومواجهة التحديات المشتركة الأخرى.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية سفيان القضاة: "إن الاجتماع سيبحث سبل إسناد الشعب السوري في جهوده لإعادة بناء وطنه على الأسس التي تضمن وحدته وسيادته وأمنه واستقراره، وتخلصه من الإرهاب، وتضمن ظروف العودة الطوعية للاجئين، وتحفظ حقوق جميع أبنائه".

وأضاف القضاة أن وزراء الخارجية ووزراء الدفاع ورؤساء هيئات الأركان ومدراء أجهزة المخابرات في المملكة الأردنية، والجمهورية التركية، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية العراق، والجمهورية اللبنانية، سيشاركون في الاجتماع.