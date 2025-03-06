"للتعامل مع التهديدات".. بالصور- تمرين جوي مشترك بين إسرائيل وأميركا!

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كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الخميس، في منشورٍ على حسابه عبر منصة "إكس": "أجرى سلاح الجو هذا الأسبوع تمرينًا جويًا مشتركًا مع سلاح الجو الأميركي والذي كان يهدف إلى تعزيز والحفاظ على التعاون المستمر منذ سنوات طويلة بين سلاحيْ الجو وذلك لتوسيع التواصل وبناء قدرات متكاملة للتعامل مع سيناريوهات متنوعة".



وأضاف أدرعي: "في إطار التمرين نفذت طائرات حربية إسرائيلية من طراز F-35i و F-15i طلعة مشتركة مع قاذفة استراتيجية أميركية من طراز B52 حيث تدربت القوات على الاتصال العملياتي بين الجيشيْن بهدف تحسين القدرة على التعامل مع التهديدات الإقليمية المختلفة".



وأشار إلى أن "التعاون بين الجيش الإسرائيلي والقيادة المركزية الأميركية يظهر عمق التحالف الاستراتيجي والعلاقة الوثيقة بين الجيشيْن والتي تتبلور وتتعاظم دون توقف".