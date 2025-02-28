تحذير غربي.. إسرائيل تستعد لاستئناف الحرب!

A + A -

قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" نقلا عن دبلوماسي غربي، إن إسرائيل "تستعد" للعودة إلى الحرب ضد حماس، معتقدة أن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن لن يستمر لأكثر من عدة أسابيع.

وقالت الصحيفة إن في حين من المقرر أن تتغير تكتيكات الجيش الإسرائيلي عن العام الأخير من القتال، إلا أن الهدف الأهم باق وهو إيجاد بديل لحماس لإدارة قطاع غزة.

وقال الدبلوماسي الغربي إن الحكومة الإسرائيلية لا تزال تعطي الأولوية لتفكيك قدرات حماس الحاكمة والعسكرية، معتقدة أنه لا يمكن إنشاء بديل في غزة حتى يتم هزيمتها.

وأصر الدبلوماسي على أن هذا النهج "مضلل"، ويجب على إسرائيل معاودة القتال المكثف ضد حركة حماس، والتفكير ببديل لها، "في نفس الوقت".

ووفقا له، فإن إيقاف القتال والتركيز على إيجاد بديل سياسي لحماس في غزة، "سيزيد من قوة حركة حماس واستعداداتها"، لذا يجب معاودة القتال المكثف.

وكان مصدران أمنيان مصريان قد قالا لـ"رويترز" إن الوفد الإسرائيلي في القاهرة يحاول التوصل إلى اتفاق لتمديد المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار في غزة 42 يوما إضافيا.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية قد قالت إن المفاوضين يدفعون من أجل تمديد المرحلة الأولى من اتفاق الهدنة بين إسرائيل وحماس.