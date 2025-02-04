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أول صورة لزوجة الشرع..

4
FEBRUARY
2025
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بعدما أحيط اسمها بالكثير من الغموض، وسط شح بالمعلومات حولها، ظهرت سيدة بلباس أسود إلى جانب الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، في مكة أمس الاثنين.

ليتبين لاحقا أنها زوجته لطيفة، بحسب ما أفاد العديد من السوريين.

وبدت السيدة تمشي إلى جانب الشرع أثناء أدائه مناسك العمرة في المسجد الحرام أمس. كما دخلت معه إلى الكعبة أيضا.

أول ظهور علني
هذا وكان أول ظهور علني للطيفة التي باتت حاليا السيدة الأولى لسوريا وإن بشكل انتقالي، خلال لقاء جمع الشرع بعدد من المغتربات السوريات في القصر الرئاسي بدمشق. إذ فاجأ الشرع الحاضرات من النساء السوريات المقيمات في الولايات المتّحدة قبل نحو أسبوعين، وعرّفهن على زوجته "لطيفة"، مؤكدا ألا وجود لسواها في حياته.

فيما أفادت "مصادر العربية.نت" حينها أنها من عائلة الدروبي، وتتحدر من مدينة القريتين التي تتبع محافظة حمص على تخوم البادية السورية، وتبعد عنها حوالي 85 كم.

3 صبيان؟
في حين أشيع أن لدى الشرع 3 أطفال (صبيان)، من دون أن يتم تأكيد هذه المعلومة.

وقلما يتحدث الرئيس السوري الجديد للفترة الانتقالية عن حياته الخاصة في المقابلات التي أجراها، إلا أنه كان أوضح في مقابلة سابقة مع العربية، أنه تنقل كثيرا، واضطر لفترة إلى العيش مع زوجته في إحدى الجبال السورية، بمكان ناء.

كما أوضح حينها أن يوم ميلاده الحقيقي هو 29 تشرين الأول/أكتوبر، لكن موظف السجلات أخطأ السمع وسجله 29 تموز/يوليو.

هذا ونصب الشرع رئيساً انتقالياً الأسبوع الماضي، فيما أشار إلى أن إجراء انتخابات تشريعية في البلاد قد يتطلب 4 سنوات، لتحضير وتجهيز البنى التحتية المطلوبة.

 

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