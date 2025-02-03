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إسرائيل تعيد اعتقال أسرى سابقين في الضفة الغربية

3
FEBRUARY
2025
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أعادت القوات الإسرائيلية اليوم الأحد، اعتقال عدة أسرى سابقين في الضفة الغربية.
 
فقد نشر نادي الأسير الفلسطيني بيانا حول ملخص حملة الاعتقالات في الضّفة لليوم 2/2/2025: "اعتقلت القوات الإسرائيلية منذ مساء أمس وحتى مساء اليوم الأحد 20 مواطنا على الأقل من الضفة، بينهم أسرى سابقون".
 
وأضاف: "تركزت عمليات الاعتقال في محافظتي طولكرم، وطوباس، اللتين يواصل الاحتلال تنفيذ عمليته العسكرية فيهما إلى جانب محافظة جنين التي لم نتأكد من حالات الاعتقال فيها حتى اللحظة".
 
وتابع: "يرافق عمليات الاعتقال عمليات الإعدام الميداني، والتحقيق الميداني، بالإضافة إلى الاعتداءات والتهديدات بحق المواطنين وعائلاتهم، إلى جانب تنفيذ عمليات تنكيل وتدمير واسعة للبنية التحتية، وتخريب وتدمير منازل المواطنين".
 
وأشار البيان إلى أن حملات الاعتقال وما يرافقها من عمليات تحقيق ميداني، وما يشنّه الاحتلال على أبناء شعبنا، تأتي كعملية انتقامية تندرج في إطار جريمة (العقاب الجماعي)، حيث شكّلت وما تزال أبرز السّياسات الثّابتة والممنهجة التي يستخدمها الاحتلال، لتقويض أي حالة مقاومة متصاعدة ضده.
روسيا اليوم
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