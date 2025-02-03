تبون: قضية الصحراء هي مسألة استعمار وجب تصفيته

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جدد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون التأكيد على موقف بلاده الثابت تجاه قضية الصحراء واستقلالها، مشددا على أنها "قضية استعمار من الواجب تصفيته".

وقال تبون في مقابلة مع صحيفة "لوبينيون" الفرنسية، إن بلاده "تؤكد دعمها للصحراء الغربية"، مشيرا إلى أن الجزائر تعتبر قضية الصحراء "مسألة تصفية استعمار لا يمكن تجاوزها".

وفيما يتعلق بقرار الجزائر إغلاق مجالها الجوي أمام الطيران المغربي، أوضح تبون أن ذلك جاء ردًا على تنفيذ المغرب مناورات عسكرية مشتركة مع إسرائيل بالقرب من الحدود الجزائرية، وهو أمر "يتنافى مع مبادئ حسن الجوار".

كما شدد على ضرورة "وضع حد لهذه الأوضاع يومًا ما"، مؤكدًا أن "الشعب المغربي شقيق".

واعتبر تبون، قضية الصحراء "قضية تصفية استعمار، وليس كرها بالأشقاء المغاربة".

تجدر الإشارة إلى أن ملف الصحراء يمثل نقطة خلاف عميق بين الجزائر والرباط منذ عقود.

وتقدم الجزائر الدعم والمساندة لجبهة "البوليساريو" التي تتنازع مع المغرب على إقليم الصحراء منذ 1976، وتريد الجبهة الاستقلال التام عن المغرب، بينما يعتبرها المغرب جزءا لا يتجزأ من أراضيه.

ويعتبر النزاع حول الصحراء من أقدم النزاعات في إفريقيا وضم المغرب الصحراء له عقب انسحاب إسبانيا منها في عام 1975 وشجع آلاف المغاربة على الاستقرار هناك لتتأسس جبهة البوليساريو بعد ذلك بعام وترفع السلاح في وجه الرباط مطالبة بالانفصال عن الدولة المغربية إلى أن تدخلت الأمم المتحدة في 1991 لوقف إطلاق النار.

وتعادل الصحراء مساحة بريطانيا لكنها قليلة الكثافة السكانية وتنعم باحتياطيات الفوسفات ومناطق الصيد الغنية.

ودائما ما كانت الصحراء محور السياسة الخارجية المغربية إذ عملت الرباط على إقناع دول أخرى بالاعتراف بالمنطقة أرضا مغربية في مواجهة مطالب جبهة البوليساريو.

وفي يوليو الماضي أعلنت فرنسا دعمها للموقف المغربي بشأن الصحراء، ومساندتها خطة المملكة لمنح الحكم الذاتي للأقاليم الصحراوية وهو ما ترفضه جبهة البوليساريو وحليفتها الجزائر.

وأعربت الجزائر عن أسفها الكبير واستنكارها الشديد لقرار الحكومة الفرنسية الاعتراف بخطة الحكم الذاتي لإقليم الصحراء في إطار السيادة المغربية ووصفت هذا القرار بـ"غير المنتظر وغير الموفق وغير المجدي".

وتبعا لذلك، قررت الحكومة الجزائرية سحب سفيرها لدى فرنسا بأثر فوري على أن يتولى مسؤولية التمثيل الدبلوماسي الجزائري في فرنسا قائم بالأعمال".

وجاء الاعتراف الفرنسي بعد توتر دبلوماسي بين المغرب وفرنسا بسبب هذا النزاع في السنوات القليلة الماضية، وهو ما اعتبره المغرب انتصارا دبلوماسيا.

المصدر: الرئاسة الجزائرية+ RT