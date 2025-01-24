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دمشق تحدد شروط دخول المواطنين اللبنانيين إلى سوريا

24
JANUARY
2025
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حددت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا الحالات التي يحق للمواطنين اللبنانيين بموجبها دخول الأراضي السورية.
 
وأعلنت "الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية" السورية في تعميم الحالات التي يسمح بموجبها للمواطنين اللبنانيين بالدخول إلى سوريا عبر معبر جديدة يابوس الحدودي، المقابل للمصنع، والأوراق والمستندات المطلوبة لذلك:
 
حاملو الإقامة السورية السارية المفعول:
 
تقديم هوية أو جواز سفر ساري المفعول.
 
تقديم الإقامة الأصلية شريطة أن تكون سارية المفعول.
 
الزوجة والأولاد القاصرون لحامل الإقامة السورية:
 
يجب أن يكونوا برفقة صاحب الإقامة.
 
تقديم جواز سفر أو هوية أو إخراج قيد فردي للقاصرين.
 
أو تقديم دفتر عائلة أو مستند رسمي يثبت القرابة.
 
زوج المواطنة السورية وأبناؤها، وزوجة المواطن السوري الفلسطيني:
 
تقديم جواز سفر أو هوية أو إخراج قيد فردي للقاصرين.
 
تقديم مستند يثبت صلة القرابة (مثل وثيقة زواج).
 
عاملات الخدمة المنزلية:
 
يجب أن يكنَّ برفقة كفلائهن اللبنانيين.
 
تقديم جواز سفر وإقامة سارية المفعول مدون عليها اسم الكفيل.
 
وضع إشارة على جوازات السفر تؤكد الدخول والمغادرة مع الكفيل.
 
حاملو الجنسية أو الإقامة العربية أو الأجنبية:
 
يجب أن تكون الإقامة سارية المفعول لمدة لا تقل عن شهر.
 
تقديم جواز سفر لبناني أو هوية لبنانية.
 
موظفو الأمم المتحدة والمنظمات الدولية:
 
تقديم جواز سفر أو بطاقة عضوية في المنظمة.
 
التجار:
 
الحصول على موافقة مسبقة من الجهة السورية الراغبة في التعاون أو الاستثمار.
 
سيارات الإسعاف:
 
يُسمح بنقل المرضى بين الجانبين وفق ترتيبات محددة.
 
نقل المريض بين سيارات الإسعاف اللبنانية والسورية في نقاط العبور.
 
تقديم تقرير طبي من الجهة المعالجة في سوريا.
 
السوريون المرحلون من لبنان:
 
إرسال قائمة بأسماء المرحلين مع صورة مستنداتهم.
 
الطلاب اللبنانيون:
 
الحصول على إقامة طالب للدراسة في الجامعات السورية.
 
الشخصيات والوفود الدينية:
 
التنسيق بين وزارة الأوقاف والمرجعيات الدينية اللبنانية.
 
المسافرون غير المستوفين للشروط:
 
يتم التنسيق عن طريق رئيس المركز الحدودي.
 
السيارات الخاصة:
 
يجب أن يكون السائق هو المالك أو يحمل وكالة مصدقة تسمح له بالقيادة خارج سوريا.
 
الإعلاميون:
 
الحصول على موافقة خطية من وزارة الإعلام السورية قبل الدخول.
 
الدبلوماسيون وحاملو جوازات السفر الخاصة وجوازات المهمة:
 
يُسمح بدخولهم مع مرافقين (شخصين على الأكثر).
 
تقديم جوازات السفر أو الهوية.
 
هذا وفرضت الإدارة السورية الجديدة في وقت سابق، شروطا على دخول اللبنانيين إلى أراضيها.
روسيا اليوم
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