يواجه 11 حكما بالسجن.. السلطات الأمنية العراقية تسلم سلمان الخالدي للكويت

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أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الأربعاء، ضبط المواطن الكويتي سلمان الخالدي، بالتنسيق مع السلطات العراقية، فيما يواجه 11 حكما بالسجن.

وأفادت صحيفة "القبس" نقلا عن مصادر بأن السلطات الأمنية العراقية ألقت القبض على سلمان الخالدي، وسيخضع للعقوبات لتطاوله على البلاد ورموزها القيادية".

وأوضحت وزارة الداخلية الكويتية في بيان: "تمكن قطاع الأمن الجنائي بوزارة الداخلية، ممثلا (بإدارة الإنتربول)، من ضبط المتهم الهارب خارج دولة الكويت (سلمان الخالدي)، الصادر بحقه (11) حكما بالحبس واجب النفاذ، والمعمم عنه عربيا ودوليا اعتبارا من تاريخ 4/12/2023 بناء على ذمة أحكام قضائية، كما تم إرسال التعميم إلى جميع الدول لضبطه وتسليمه إلى دولة الكويت".

وأضافت أن الواقعة "بدأت برصد المتهم داخل جمهورية العراق، حيث تشكل على الفور فريق أمني متخصص من إدارة الشرطة الجنائية العربية والدولية (الإنتربول) للتنسيق مع السلطات العراقية والسفارة الكويتية في العراق، وبفضل التعاون الوثيق بين الجانبين، تم ضبط المتهم (سلمان الخالدي) قبل تمكنه من الهروب، وتسليمه إلى دولة الكويت لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.

وذكرت صحيفة "الراي" الكويتية، في وقت سابق، أن "محكمة الجنايات أصدرت حكما غيابيا برئاسة المستشار عبدالله العصيمي بحبس سلمان الخالدي 5 سنوات مع الشغل والنفاذ بتهمة تتعلق بأمن الدولة وهي التطاول على الذات الأميرية وذلك عبر برنامج التواصل الاجتماعي".

يذكر أن سلمان الخالدي هو معارض وناشط كويتي يعيش في لندن منذ نحو سنتين وحصل على حق اللجوء السياسي في بريطانيا منذ بضعة أشهر فقط.