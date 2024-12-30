منظمة الصحة: المساعدات الطبية الأوروبية لن تصل إلى سوريا قبل الأسبوع المقبل

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أعلنت المتحدثة باسم مكتب منظمة الصحة العالمية في غازي عنتاب في جنوب تركيا مريناليني سانثانام، ان "نحو 50 طنا من الإمدادات الطبية الممولة من الاتحاد الأوروبي والتي كان من المقرر أن تدخل سوريا من تركيا في غدا في 31 الحالي، تأخرت ولن تعبر الحدود حتى الأسبوع المقبل".



وقالت ل"وكالة الصحافة الفرنسية": "حاليا تم تأجيل المواعيد لأن الإمدادات لا تزال تخضع للتخليص الجمركي. نأمل أن يتم إرسالها في وقت ما الأسبوع المقبل".



وأوضحت أنه "بعد استكمال الإجراءات الجمركية، ستُنقل إمدادات الاتحاد الأوروبي إلى معبر جيلفيغوزو في جنوب تركيا - باب الهوى بالعربية - الذي يقع على بعد 50 كيلومترا غرب حلب، ثاني أكبر مدينة في سوريا".

وتتضمن الشحنة 8000 مجموعة جراحية طارئة، وإمدادات تخدير، وسوائل وريدية، ومواد تعقيم وأدوية لمنع تفشي الأمراض. وقال الاتحاد الأوروبي إنها ستُرسل لدعم "أنظمة الرعاية الصحية في إدلب وشمال حلب".