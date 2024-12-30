living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إليكم حالة نتنياهو بعد إجراء عملية جراحية.. من سيحل مكانه حتى تعافيه؟

30
DECEMBER
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن وزير العدل ياريف ليفين سيتولى مؤقتاً منصب القائم بأعمال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يتعافى حالياً بعد إجراء عملية جراحية لاستئصال البروستاتا، كما تم تكليف وزير الدفاع يسرائيل كاتس بتولي مسؤولية عقد اجتماع مجلس الوزراء الأمني "إذا لزم الأمر"، في غياب نتنياهو، وفقاً لما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

ووفقاً للمستشفى الذي يعالج نتنياهو، فإن رئيس الوزراء البالغ من العمر 75 عاماً قد خضع، يوم أمس الأحد، لعملية جراحية ناجحة لاستئصال البروستاتا، وهو في حالة جيدة بعد أن استفاق من التخدير.

وقال مركز "هداسا" الطبي في القدس في بيان له: "أفاق رئيس الوزراء من التخدير وهو في حالة جيدة، وتم نقله إلى وحدة الإنعاش حيث سيبقى تحت المراقبة في الأيام المقبلة"، وأضاف المستشفى أن "العملية تم إجراؤها بناءً على تشخيص عدوى في المسالك البولية ناتجة عن تضخم حميد في البروستاتا".

وكان مكتب نتنياهو قد أعلن يوم السبت عن إصابته بعدوى في المسالك البولية، وأكد أن الجراحة كانت ضرورية نتيجة لهذا التضخم الحميد، ومن المتوقع أن يقضي نتنياهو عدة أيام تحت المراقبة في جناح محصن تحت الأرض داخل المستشفى.

وفي وقت سابق من هذا العام، خضع نتنياهو لعملية جراحية لرتق فتق في مارس، وفي تموز الماضي زرع الأطباء له جهاز تنظيم لضربات القلب بعد مخاوف صحية.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   