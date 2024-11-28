الإمارات تعلن وفاة جندي متأثرا بإصابة حرجة تعرض لها قبل 9 سنوات في اليمن

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نعت وزارة الدفاع الإمارتية جنديا تعرض لإصابة حرجة خلال مشاركته في عملية "عاصفة الحزم" عام 2015 في اليمن وكان تحت العناية المركزة.

وقالت الوزارة في بيانها: "تنعى وزارة الدفاع شهيد الواجب الرقيب/1 محمد عتيق سالم الخييلي والذي تعرض لإصابة حرجة خلال مشاركته بعملية عاصفة الحزم عام 2015 في اليمن، وكان تحت العناية المركزة وارتقى شهيدا مساء الأمس".

وأضافت الوزارة: "وتتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى "أسرة الشهيد" سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته. وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان".