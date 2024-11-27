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الأسد يصدر قانونا بإحداث جامعة "اللاهوت المسيحي والدراسات الدينية والفلسفية"

27
NOVEMBER
2024
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أصدر الرئيس السوري بشار الأسد قانونا بإحداث جامعة خاصة باسم "جامعة اللاهوت المسيحي والدراسات الدينية والفلسفية".
 
الأسد يصدر قانونا بإحداث جامعة "اللاهوت المسيحي والدراسات الدينية والفلسفية"
 
وتضم الجامعة وفق القانون كلية اللاهوت المسيحي، وكلية الدراسات الفلسفية وعلم الدين المقارن، وكلية الدراسات الدينية وتاريخ الأديان، ومعهد اللغات القديمة.
 
وتسعى الجامعة إلى أن تكون مركزا فكريا تقدميا للتعليم العالي يهدف إلى المساعدة في تأهيل باحثين في اللاهوت والدراسات الدينية والتاريخية والفلسفية وعلم الدين المقارن وإعداد أساتذة ليكونوا مؤثرين في مجتمعهم في الانفتاح وخلق حوار فكري علمي يعتمد على التحليل والتركيب والقدرة على المناظرة ونقل المعارف إلى الغير بهدف التعليم وتعميق احترام معتقدات الآخرين.
 
وجاء في نص القانون  رقم (34)، وبناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة 18-11-2024 
 
المادة 1
 
تحدث جامعة خاصة في الجمهورية العربية السورية باسم “جامعة اللاهوت المسيحي والدراسات الدينية والفلسفية” مقرها دمشق، تعود ملكيتها لبطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس، وتضم ما يلي:
 
‌أ- كلية اللاهوت المسيحي.
 
‌ب- كلية الدراسات الفلسفية وعلم الدين المقارن.
 
‌ج- كلية الدراسات الدينية وتاريخ الأديان.
 
‌د- معهد اللغات القديمة.
 
المادة 2 
 
‌أ-  تمنح الجامعة درجة الإجازة الجامعية في:
 
1- اللاهوت المسيحي.
 
2-  الدراسات الفلسفية وعلم الدين المقارن.
 
3-  الدراسات الدينية وتاريخ الأديان.
 
‌ب- يقوم معهد اللغات القديمة بتقديم تدريب لغوي مهني في اللغات القديمة لطلاب الجامعة ولغيرهم من الطلاب الراغبين في تعميق الدراسات اللاهوتية والدينية والدراسات الفلسفية والتاريخية المرتبطة بها.
 
‌ج- يجوز بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي إحداث دراسات عليا ماجستير ودكتوراه، وماجستير تأهيل وتخصص، في الاختصاصات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بناءً على اقتراح مجلس الجامعة وموافقة مجلس التعليم العالي.
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