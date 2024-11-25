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الإمارات تلقي القبض على الجناة بحادثة مقتل المواطن المولدوفي

25
NOVEMBER
2024
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أعلنت وزارة الداخلية الإماراتية، الأحد، عن تمكن السلطات المختصة في وقت قياسي من إلقاء القبض على الجناة، في حادثة مقتل شخص مقيم في الدولة يدعى زفي كوغان، يحمل الجنسية المولدوفية بحسب الأوراق الثبوتية التي دخل بها إلى دولة الإمارات.
 
والجناة، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام)، عددهم 3 أشخاص.
 
وأكدت وزارة الداخلية "القدرة على التعامل بحزم ضد كل من يحاول المساس بأمن المجتمع واستقراره".
 
وأفادت أنه "بعد أن تقدمت عائلة المجني عليه ببلاغ عن اختفائه، تم تشكيل فريق بحث وتحري، وأسفرت التحقيقات عن العثور على جثة الشخص المفقود وتحديد الجناة، حيث تم إلقاء القبض عليهم والبدء بالإجراءات القانونية اللازمة، وسيتم الإعلان عن كافة ملابسات الحادثة بعد الانتهاء من التحقيقات".
 
وأكدت الوزارة أن "دولة الإمارات بكافة مؤسساتها لن تدخر جهدا في سبيل منع أي اعتداء على مواطنيها والمقيمين فيها وزوارها، وأن جميع الأجهزة الأمنية تعمل على مدار الساعة لحماية استقرار المجتمع والحرص على استدامة أعلى درجات الأمن والأمان التي ترسخت منذ تأسيس الدولة".
 
وحذرت الوزارة بكل وضوح وحزم، من أنها "ستستخدم كافة السلطات القانونية المتاحة للتعامل بشدة وبلا تهاون مع كل من تسول له نفسه القيام بأي تصرفات أو أعمال تسعى إلى زعزعة استقرار المجتمع أو تهديد أمنه"، مؤكدة "استعدادها التام لاتخاذ أقصى الإجراءات الرادعة لضمان حماية مكتسبات التعايش المشترك والسلم الاجتماعي وفقا للقوانين والأنظمة المرعية".
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