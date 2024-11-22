المغرب.. تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية الملكية في مدينة بنسليمان (صورة)

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أفاد موقع "هسبريس" بتحطم طائرة تدريب من طراز "دا 42" داخل القاعدة الجوية بمدينة بنسليمان المغربية مباشرة بعد إقلاعها ما أسفر عن مصرع عقيد مدرب وضابط متدرب من القوات الجوية الملكية.

تحطم طائرة من طراز "دا 42" تابعة للقوات الجوية الملكية داخل القاعدة الجوية في مدينة بنسليمان بالمغرب / هسبريس

وأشار بيان صدر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المغربية، اليوم الخميس، إلى أن الضابطين هما العقيد محمد المختاري والرائد فتحي عمر.

وأوضح البيان أن الضابطين، كانا في مهمة تدريب وتأهيل قبل وقوع الحادث، موضحا أنه تم تشكيل لجنة تحقيق على الفور لتحديد أسبابه.

تحطم طائرة من طراز "دا 42" تابعة للقوات الجوية الملكية داخل القاعدة الجوية في مدينة بنسليمان بالمغرب / وسائل إعلام مغربية

وأوضح البيان أن القوات المسلحة الملكية فى المغرب تعرب عن تضامنها وتعازيها لأسرتي المتوفيين وأقاربهما.