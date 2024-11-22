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مددت شركة الطيران الإيرلندية "رايان إير" تعليق رحلاتها إلى إسرائيل حتى مارس من العام المقبل.

شركة "رايان" للطيران الإيرلندية تمدد تعليق الرحلات الجوية إلى إسرائيل حتى مارس

وعلقت الشركة في وقت سابق رحلاتها إلى إسرائيل في سبتمبر 2024 وسط تدهور الوضع في المنطقة.

وأعلنت شركة الخطوط الجوية الأمريكية "دلتا إيرلاينز"، أمس الخميس، أنها ستعلق رحلاتها بين مطار جون كينيدي في نيويورك وتل أبيب في إسرائيل حتى 31 ديسمبر بسبب الصراع المستمر في المنطقة.

ودفعت المخاوف من توسع الصراع في الشرق الأوسط شركات طيران دولية إلى تعليق رحلاتها إلى المنطقة وتجنب المجالات الجوية المتأثرة.