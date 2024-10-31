مصر.. شرم الشيخ تهتز على وقع زلزال جنوب العقبة الأردنية

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ضرب زلزال بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر صباح اليوم الخميس، على بعد 150 كلم جنوب مدينة العقبة الأردنية، وعلى بعد 9 كلم عن مدينة شرم الشيخ المصرية.

وقال مدير مركز الزلازل الأردني المهندس غسان سويدان إن الزلزال وقع في تمام الساعة 7:35 صباح اليوم بتوقيت العاصمة عمان، وعلى عمق 6 كلم، مشيرا إلى أن الزلزال ليس له تأثير ويعتبر من الزلازل الضعيفة.

بدوره، كشف الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية في مصر، تفاصيل الهزة الأرضية التي شعر بها المواطنون فى شرم الشيخ، مبينا أنها من الهزات الأرضية المتوسطة، حيث جاءت بقوة 4.25، وكانت على بعد 3 كيلو مترات من الشاطئ، ومركزها خليج العقبة.